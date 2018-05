„Andy Wolf Eyewear“ erweitert Firmensitz

Der oststeirische Brillen-Hersteller „Andy Wolf Eyewear“ setzt seinen weltweiten Siegeszug weiter fort. In Hartberg hat man nun den Firmensitz erweitert - Ende Juni wird das Headquarter in Betrieb genommen.

Die Brillen aus Hartberg spielen in der höchsten Mode-Liga: Weltweit und auch von Stars getragen, sind die Modelle von Andy Wolf mittlerweile bekannt und gefragt. In Hartberg wurde nun der Hauptsitz auf rund 1.000 Quadratmeter erweitert - mit dem Altbestand hat die Firma damit rund 1.400 Quadratmeter Fläche.

Mittlerweile 120 Mitarbeiter

Begonnen hat in Hartberg alles vor zwölf Jahren mit einer kleinen Manufaktur - mittlerweile hat man 120 Mitarbeiter: Sie sorgen für den Vertrieb, das Design, die Produktion und die Logistik.

Hartberg und Hollywood

„Es war uns immer schon ein Anliegen, handgefertigte Brillen in Österreich zu fertigen. Das hat uns auch weltweit bekannt gemacht. Einige Kunden sagen, Hartberg ist nicht Hollywood, aber wir sagen: Wir beliefern aus Hartberg Hollywood“, so Geschäftsführer Andreas Pirkheim.

„Nie aufdringlich“

„Wir haben an unsere Sache geglaubt. Wir sind nie den Trends gefolgt, sondern haben Trends gemacht. Für uns sind Passform, Qualität und Manufaktur wichtig, unsere Brillen sind nie aufdringlich“, so Geschäftsführerin und Designerin Katharina Schlager.

ORF

Bis zu fünf Tage für einen Prototyp

Gottfried Tuttner ist gelernter Optiker und bei Andy Wolf für die Prototypen-Entwicklung zuständig: „Ich arbeite mit Azetat, reines Baumwollazetat, und mit Metall. Wir produzieren den Großteil in Hartberg und auch etwas in unserem Werk in Frankreich. Die Qualität ist für uns das wichtigste. Ein Prototyp dauert etwa zwei bis fünf Tage. Wir lassen uns nicht beeinflussen, wir machen unser eigenes Design“, so Tuttner.

