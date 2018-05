Hasslacher investiert in Standort Preding

Die Hasslacher-Holzindustrie Gruppe investiert 30 Millionen Euro in den Standort in Preding im Bezirk Deutschlandsberg. Aufgrund der guten Auftragslage sei es notwendig geworden, den Standort zu erweitern, hieß es.

Die Hasslacher Holzindustrie Gruppe betreibt in Preding ein Sägewerk und sorgt so für 220 Arbeitsplätze in der Region. Produziert werden 115.000 Kubikmeter Konstruktionsvollholz, 90.000 Kubikmeter Hobelware, 70.000 Tonnen Pellets pro Jahr, dazu kommen Sonderpaletten und Verpackungslösen.

Mehrere Schritte

Bis 2020 werden 30 Millionen Euro in den Standort in Preding investiert. Damit soll die Säge modernisiert und die Einschnittkapazität auf bis zu 600.000 Festmeter Rundholz ausgebaut werden. In einem nächsten Schritt soll ein Heizwerk errichtet werden, das sieben Megawatt Energie liefert. Nächstes Jahr sollen dann der Rundholzplatz, und eine weitere Schnittholzsotieranlage ausgebaut werden.

Positive Effekte

Der Investitionsschub wirke sich in zwei Punkten positiv auf die Region aus, sagte der Geschäftsführer der Hasslacher Preding Holzindustrie, Manfred Steinwiedder: „Erstens sichern wir damit die Arbeitsplätze in der Region ab, und das nachhaltig. Und der zweite Punkt ist, dass natürlich die Zuliefererbetriebe in der Region auch indirekt von unserer Seite wieder eine Wertschöpfung erhalten werden.“

Steinwiedder sieht aber noch einen großen Vorteil: „Dadurch, dass wir unsere Position hier in der Weststeiermark stärken, haben auch die Forst- und Landwirtschaft hier in der Region einen sehr starken Ansprechpartner.“

Kunden weltweit

Die Produkte aus dem weststeirischen Preding werden nicht nur in die Region und in europäische Länder sondern bis nach Japan und Korea geliefert. 2016 erhielt der Standort von der Republik die Auszeichnung „Klimaaktiv - Kompetenz im Klimaschutz“.

Link: