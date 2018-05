Diözese finanziert Deutschkurse für Asylwerber

Anlässlich ihres 800 Jahr-Jubiläums unterstützt die Diözese Graz-Seckau neun Sozialprojekte mit insgesamt 750.000 Euro finanziell. 100.000 davon gibt es für Deutschkurse für Asylwerber und Migranten in der Oststeiermark.

In den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld und Weiz leben laut Diözese Graz-Seckau rund 700 Asylsuchende. Da das Beherrschen der deutschen Sprache eine der wichtigsten Integrationsmaßnahmen sei, wurde von der Diözese das Projekt „Deutschkurse für Migranten“ organisiert.

Sprachwunder und Würde

Insgesamt sollen 25 Kurse mit je rund 80 Unterrichtseinheiten für 400 Asylwerbende und Migranten angeboten werden, sagte Thomas Bäckenberger, von der Diözese Graz-Seckau: „Zu Pfingsten redet man vom Sprachwunder, das kennt man ja. Das Ende der babylonischen Sprachverwirrung. Und vielleicht passt das gerade zu Pfingsten optimal, dass wir hier einen Sprachkurs ins Laufen bringen. Uns geht es darum, dass jeder Mensch, der bei uns lebt, mit Würde behandelt wird, und Begegnung ist der einzige Schlüssel damit man wirklich voneinander lernt und einander schätzen lernt.“

Insgesamt neun Sozialprojekte

Der Sprachkurs für Asylwerber und Migranten in Weiz ist aber nur eines von insgesamt neun nachhaltigen Sozialprojekten, die von der Diözese Graz-Seckau unterstützt beziehungsweise initiiert werden. So wurde beispielsweise in Leoben Anfang des Jahres eine Notschlafstelle eröffnet, in Graz wird das Vinzi-Hospiz unterstützt und in Judenburg das Projekt „Eingefädelt“.

„Können nicht an Menschen vorübergehen“

„Wenn wir die Botschaft Jesu Christi ernst nehmen, und dafür stehen wir ja ein, dann können wir nicht an Menschen vorübergehen, auch wenn wir feiern, die zu wenig haben. Und das ist der Grund, das gehört zu unserer Feier dazu, dass wir jenen den Blick nehmen, die was brauchen. Deswegen haben wir ganz bewusst einen nicht unbeträchtlichen Teil des Gesamtbudgets für solche Aktionen gewidmet“, sagte Bischof Wilhelm Krautwaschl. 300 300 Veranstaltungen gibt es heuer anlässlich des 800-Jahr-Jubiläums der Diözese Graz-Seckau - mehr dazu in 800 Jahre Graz-Seckau: So wird gefeiert.

