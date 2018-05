Feuer für die Kunst beim komm.st-Festival

Neue Kunst, alte Orte - so lautet das Motto des Festivals komm.st im Raum Anger in der Oststeiermark. Die Veranstaltungsreihe findet heuer schon zum achten Mal statt und will wieder ein Feuer für die Kunst entfachen.

Dass traditionell und modern gut harmonieren, das beweist komm.st etwa mit den Spafudla, die frischen Wind in das barocke Schloss Külml brachten. Ziel des Festivals ist es, ein Feuer für die Kunst zu entfachen - neue Kunst an alten Orten.

„Update für Kunstorte“

„Künstler, Musiker an alte Kulturorte zu bringen, in die Region zu bringen - das ist das Ziel. Nach unserem Konzept gibt es Kulturorte immer schon in der Region, nur brauchen die vielleicht ein Update mit neuen Inhalten“, so Producer Günther Friesinger. Ein Türöffner möchte komm.st sein und alte Orte mit frischer Kunst beleben: Im Festivalzentrum zeigt die Italienerin Luisa Celentano Bilder, außerdem entwickelte sie zusammen mit einer Möbel-Firma Möbel im Steckkasten-Prinzip.

ORF

Schräges Theater

Auch schräges Theater zieht wieder in Gaststätten der Region ein: „Die ‚Hansi Hallelujah Show‘ ist eine Sitcom im Fernsehen, die seit 30 Jahren Kindern christliche Werte und Moral vermitteln soll. Dann kommt aber eine neue Regierung, und die schickt eine neue Producerin, die die Show umkrempeln will, und dann geht es ziemlich rund“, so Festival-Dramaturg Roland Gratzer.

Veranstaltungstipp: Das Festival komm.st geht noch bis 26. Mai in der Oststeiermark über die Bühne

Bäume und Berge

Rund geht es aber auch für die Schüler der örtlichen Volksschulen beim Bio-Hacking: Dabei entstehen Kunstwerke aus Apfelbäumen - ein Sinnbild für das Zusammenwachsen von altem Kulturraum und frischer Kunst. Von Neuland handelt auch ein Konzert in Weiz: Die Multi-Instrumentalisten Georg Gratzer und Bernhard Schimpelsberger spüren der Erstbesteigung des Nanga Parbat nach. „Es geht sehr stark auch um dieses Wechselspiel zwischen Mensch und Natur, um den Sinn: Warum steigt man überhaupt auf Berge, um diese Grenzerfahrung“, so Festivalleiter Georg Gratzer.

