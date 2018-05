Narzissenfest: Vorbereitungen auf Hochtouren

Das Ausseerland rüstet sich für den Besucheransturm zum diesjährigen Narzissenfest: Das Blumenspektakel findet heuer zum 59. Mal statt und gilt als eine der erfolgreichsten Brauchtumsveranstaltungen des Landes.

Geschätzte 20.000 Gäste werden für das Blumenspektakel vom 31. Mai bis 3. Juni in die Region Ausseerland-Salzkammergut anreisen. Der größte Ansturm wird für den 3. Juni erwartet: An diesem Tag werden der Stadtkorso in Bad Aussee und der Bootskorso am Altausseer See über die Bühne gehen. Insgesamt 23 lokale und überregionale Teilnehmer-Teams kämpfen um die Auszeichnung für die schönste Steckfigur.

Zahlreiche Veranstaltungen bilden das Rahmenprogramm des diesjährigen Festivals: Dazu zählen ein Sternmarsch der Musikkapellen, Volksmusikabende, eine Narzissenausstellung im angrenzenden Bad Mitterndorf und ein Narzissenlauf rund um den Altausseer See.

Veranstaltungstipp: Das 59. Narzissenfest findet von 31. Mai bis 3. Juni 2018 im Ausseerland statt

Knapp eine Woche vor dem Fest, am 26. Mai, findet im Kur- und Kongresshaus in Bad Aussee die Wahl der diesjährigen Narzissenkönigin statt: Die künftige Königin und ihre beiden Stellvertreterinnen werden ein Jahr lang die Region Ausseerland-Salzkammergut repräsentieren.

Tausende Helfer

Tausende Helfer sind im Vorfeld und während der Veranstaltung im Einsatz, um den reibungslosen Ablauf des Festivals zu gewährleisten. Zusätzlich sind Hunderte freiwillige Pflückhelfer aufgerufen, die prachtvollen weißen Sternblüten, die sich zum Wahrzeichen der gesamten Region entwickelt haben, kübelweise für die Teilnehmer-Teams am Skulpturenwettbewerb einzusammeln.

In einem Wettlauf gegen die Zeit und das Verwelken werden die Blüten in den letzten Tagen und Nächten des Festivals in einem Steckmarathon auf die Gestelle drapiert - erst in den Morgenstunden des 3. Juni stehen die Blütenfiguren für die Festivalbesucher im Zentrum von Bad Aussee zur Ansicht bereit, bevor die Skulpturen für den nachmittäglichen Bootskorso nach Altaussee abtransportiert werden.

Große Wertschöpfung für das Ausseerland

Insgesamt 3.000 freiwillige Helfer, Sanitäter, Feuerwehren, Polizei und Einsatzkräfte sind abgestellt, um für einen reibungslosen und gelungenen Ablauf des prominenten Blumenspektakels zu sorgen. Veranstalter ist der Narzissenfestverein, der im Jahr 1983 zur Heimat- und Denkmalpflege im Ausseerland gegründet wurde und seither das traditionelle Fest organisiert. Die Wertschöpfung für die Region Ausseerland-Salzkammergut durch das Narzissenfest liegt bei mittlerweile mehr als acht Millionen Euro.

