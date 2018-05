Tödlicher Unfall: Fahrerflüchtiger ausgeforscht

Ein 34-jähriger Fußgänger ist bei Tieschen in der Südoststeiermark von einem Pkw erfasst und tödlich verletzt worden. Der Fahrzeuglenker beging Fahrerflucht, konnte aber später ausgeforscht werden.

Wie die Polizei Samstagabend mitteilte, ging der 34-Jährige am Freitag gegen 23.00 Uhr in Laasen allein auf der L 258. In einer leichten Rechtskurve stieß ein zunächst unbekannter Fahrzeuglenker gegen den Fußgänger und beging Fahrerflucht.

Unbeteiligte, später zur Unfallstelle kommende Fahrzeuglenker, verständigten die Einsatzkräfte - die Notärztin konnte aber nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Unfalllenker geständig

Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unfalllenker verlief zunächst vorerst erfolglos. Doch durch die weiteren Ermittlungstätigkeiten konnte der fahrerflüchtige Lenker ausgeforscht werden - der 49-Jährige ist geständig.