Murtalbahn: Modernisierung nimmt Form an

Die Murtalbahn - sie verbindet Unzmarkt mit Tamsweg im Salzburger Lungau - soll umfassend modernisiert werden. Bis 2025 sollen neue Waggons kommen, zudem soll die Taktung erhöht werden.

Die Murtalbahn wurde am 9. Oktober 1894 in Betrieb genommen - mit 65 Kilometern Betriebslänge ist sie die längste Eisenbahnlinie der Steiermärkischen Landesbahnen.

Neue Fahrzeuge, mehr Tempo

Doch die Murtalbahn ist in die Jahre gekommen und muss dringend erneuert werden - deshalb tagen seit etwa einem Jahr Experten- und Steuerungsgruppen. Mittlerweile wird immer klarer, wohin die Modernisierungsreise geht, sagt Werner Reiterlehner von der Verkehrsabteilung des Landes: „Die Richtung geht einerseits in neue und moderne, barrierefreie, klimatisierte Fahrzeuge, das ist eine sehr große Priorität. Und wir wollen auch ein bisschen schneller werden.“

Höherer Takt

Das hat auch damit zu tun, weil sich mit der geplanten Inbetriebnahme der Koralmbahn im Jahr 2026 der Fahrplan auf der Strecke Bruck-Unzmarkter Sattel-Klagenfurt ändert und man die Region Murau bestmöglich an den öffentlichen Verkehr anbinden will, „und das bedingt dann, dass wir zwischen Unzmarkt und Murau die Fahrzeit um etwa zehn Minuten beschleunigen müssen. Das geht natürlich nicht so einfach: Da muss man dann die Strecken ein bisschen anpassen, Kurvenbögen ausbügeln, Überhöhungen ändern und neue Fahrzeuge mit besserer Beschleunigung einsetzen“, so Reiterlehner. Geplant ist, dass die Murtalbahn nicht mehr wie bisher alle zwei Stunden, sondern zumindest stündlich fährt.

Bis Ende 2025

Die Modernisierung soll stufenweise bis Ende 2025 erfolgen; los gehen könnte es noch heuer, wenn die Landesregierungen in der Steiermark und in Salzburg bei der Finanzierung - man spricht von einem zweistelligen Millionenbetrag - ihre Zustimmung geben.

