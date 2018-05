Alkolenker krachte auf A2 gegen Betonleinwand

Auf der Südautobahn (A2) ist am Samstag ein 31-Jähriger mit seinem Auto gegen eine Betonleinwand gekracht. Der Wagen überschlug sich mehrmals, der Oststeirer - er war laut Polizei alkoholisiert - wurde schwer verletzt.

Der Oststeirer war in Richtung Graz unterwegs, als er bei Autal im Bezirk Graz-Umgebung rechts in die Betonleitschiene prallte. Der Kleinwagen überschlug sich darauf gleich mehrfach, prallte gegen die Mittelleitwand und kam schließlich nach mehreren hundert Metern wieder auf den Rädern am dritten Fahrstreifen zum Stillstand.

FF Autal

Andere Autofahrer waren nicht in den Unfall involviert. Der 31-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste ins LKH Graz gebracht werden; der Alkotest verlief laut Polizei positiv.