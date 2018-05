Siebenköpfige Diebsbande geschnappt

Die steirische Polizei hat eine siebenköpfige Diebsbande geschnappt: Die Mitglieder - sie sind 15 bis 21 Jahre alt - wurden in den vergangenen Tagen festgenommen; sie verursachten mehrere zehntausend Euro Schaden.

Laut Polizei begingen die Burschen mit Migrationshintergrund in den vergangenen Tagen in verschiedenen personellen Zusammensetzungen eine ganze Reihe von Einbrüchen, Tatorte waren unter anderem ein Friseurgeschäft, Bäckereien, ein Café, ein Fahrzeug und zweimal ein und derselbe Handyshop in Graz.

Teil einer größeren Bande

Die sieben Jugendlichen sollen laut einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ zu einer größeren, rund 30-köpfigen Bande gehören, die die Polizei schon seit 2016 beschäftigt. Nach den Festnahmen waren die Jugendlichen - sie stammen aus Graz, Graz-Umgebung und dem Bezirk Leibnitz - großteils geständig, unter ihnen soll auch der Anführer der Bande sein; sie sind laut dem Zeitungsbericht zum größten Teil amtsbekannt und vorbestraft.

Die Schadenssumme liegt bei mehreren 10.000 Euro; ein Teil der Beute wurde bei den mutmaßlichen Tätern sichergestellt.

