SV-Reform: Gewerkschafter fordert Einbindung

ÖVP und FPÖ haben sich auf die Reform der Sozialversicherung geeinigt. Die Christgewerkschafter in der Steiermark fordern, dass die Sozialpartner eingebunden und am Reformpapier beteiligt werden.

Auf der einen Seite die Sozialministerin und Regierungsvertreter, auf der anderen die Sozialpartner und Arbeitnehmervertreter - Franz Gosch, der Vorsitzende der Christgewerkschafter in der Steiermark, schlägt für eine Reform der Sozialversicherung eine Art Reformpartnerschaft vor: „Eine Reformpartnerschaft, wo nicht nur die Regierung diktiert, sondern die Regierung die Menschen einbindet, die betroffen sind.“

Für mehr Qualität beim Umbau

Mit den Experten der Sozialpartner könne man für Qualität beim Umbau der Sozialversicherungen sorgen, so Gosch, „und es gibt natürlich eine Reihe von Mitarbeitern, die vor Ort tätig sind, die ganz genau wissen - durch ihre tagtägliche Arbeit - wo der Schuh drückt und wo Reformen notwendig sind; auch die sollten hier eingebunden sein, mit deren politischen Akteuren zusammen.“

Das Prinzip der Selbstverwaltung solle bleiben, das sei ein bewährtes Instrument, und das solle sich auch bei einer Zusammenlegung der Kassen nicht ändern: „Es geht auch darum, dass es eine Länderautonomie gibt, und dass die steirischen Interessen bei der Gebietskrankenkasse ihren Standpunkt behalten werden können“, so Gosch.

„Bei anständigen Vorschlägen gesprächsbereit“

Für eine „Reformpartnerschaft“ sei es schon zu spät, sagt ÖGB-Chef Horst Schachner - die Pläne der Bundesregierung seien schon fix. Würde man mit „anständigen Vorschlägen“ kommen, sei man immer gesprächsbereit, so Schachner, der aber auch ankündigt, dass es am kommenden Mittwoch in Wien eine Gewerkschaftskonferenz mit 900 Mitgliedern geben wird, bei der über das weitere Vorgehen in Sachen Sozialversicherungsreform beraten wird.

Weniger Macht für Arbeitnehmer

Die Regierungsparteien einigten sich am Montag auf eine Punktation, also die Zusammenfassung der vereinbarten Eckpunkte - das entsprechende Gesetz soll dann bis Herbst folgen. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) werden die Punktation Dienstagvormittag präsentieren.

Einige Eckpunkte der Reform wurden bereits bekannt: Demnach sollen die neun Gebietskrankenkassen für Arbeitnehmer und Pensionisten in eine „Österreichische Gesundheitskasse“ fusionieren, die neun Landesstellen unterhält. Der derzeit bestimmende Einfluss der Gewerkschaften in den Kassen dürfte beschnitten, die Macht der Wirtschaftsvertreter ausgebaut werden. Auch die Sozialversicherungen der Bauern und Unternehmer sowie der Beamten und Eisenbahner sollen fusionieren.