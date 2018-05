Sechs Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Sechs Autoinsassen sind am Montag in Unterstorcha in der Südoststeiermark beim Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge verletzt worden - unter ihnen sind auch zwei Kinder im Alter von neun und elf Jahren.

Eine 67-Jährige aus Feldbach war auf der Berndorferstraße (L201) aus noch unbekannter Ursache zu weit nach links geraten - ihr Pkw krachte gegen das entgegenkommende Auto eines 35-jährigen Salzburgers, in dem sich auch seine gleichaltrige Frau und die drei Kinder des Paares im Alter von sieben, neun und elf Jahren befanden.

Zwei Kinder schwer verletzt

Insgesamt wurden vier Personen schwer verletzt: Zwei der Kinder - elf und neun Jahre alt - wurden ebenso ins LKH Graz gebracht wie die 67-jährige Unfallverursacherin, die Mutter der Kinder wurde ins LKH Feldbach eingeliefert. Der 35-jährige Pkw-Lenker und seine siebenjährige Tochter kamen mit leichten Blessuren davon.