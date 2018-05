„Wollte nur sichern“: Fahrraddieb festgenommen

In Graz ist ein möglicher Fahrraddieb festgenommen worden. Der Mann hatte sich am Grazer Hauptbahnhof auffällig verhalten - er gab an, Fahrräder sichern zu wollen. In seiner Wohnung fanden die Beamten dann viele Räder.

Der Mann fiel gegen 6:30 Uhr im Bereich des Fahrradabstellplatzes am Europaplatz, dem Platz vor dem Bahnhof, auf: Er soll dort laut Polizei zwischen den Fahrradständern auf- und abgegangen sein und sich genau umgesehen haben.

Angeblich wollte er unversperrte Räder sichern

Daraufhin sprachen die Beamten den Mann an. Er zeigte sich vorerst kooperativ, gab an, herrenlose, unabgesperrte Fahrräder in Graz zu suchen und diese mit eigenen Schlössern zu sichern - und er führte die Beamten sogar zu einigen dieser abgesperrten Räder hin.

Seitenschneider im Rucksack

Bei einer Kontrolle seines Rucksacks fanden die Polizisten dann vier Fahrradschlösser, einen Seitenschneider und ein Multifunktionswerkzeug, und je mehr er der Polizei erzählte, desto mehr verstrickte sich der Mann in Ungereimtheiten, weshalb die Polizei - mit seiner Einwilligung - in seiner Wohnung Nachschau hielt.

Gegenstände sichergestellt

Dort wurden 27 aufgebrochene sowie 19 intakte Fahrradschlösser, drei Fahrradsattel, drei Kotflügel, zwei Gepäcksträger und ein weißes Rennrad sichergestellt. Man könne nicht ausschließen, dass diese Gegenstände gestohlen wurden, hieß es von der Polizei - ebenso, wie die angeblich herrenlosen Fahrräder, die der Mann in Graz gesammelt hatte.

Polizei bittet Diebstahlopfer, sich zu melden

Die Staatsanwaltschaft ordnete daher die Festnahme des Mannes an. Die Polizei wiederum sucht nun nach Beweisen für mögliche Diebstähle und bittet Personen, deren Fahrräder gestohlen wurden, sich auf der Polizeistelle am Grazer Hauptbahnhof zu melden.