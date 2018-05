Pkw-Lenker fuhr 15 Jahre ohne Führerschein

Ein nicht alltägliches Delikt hat die Polizei am Dienstag bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in Weiz aufgedeckt: 15 Jahre lang hatte sich ein Pkw-Lenker immer wieder hinters Lenkrad gesetzt - allerdings ohne Führerschein.

Der 38-Jährige war Beamten gegen 11.00 Uhr auf einem Parkplatz in Takern I in St. Margarethen an der Raab aufgefallen. Als sie den Südoststeirer anhielten, stellte sich heraus, dass er ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs war - und das soll seit 2003 immer wieder vorgekommen sein: Damals war ihm der Führerschein aufgrund von Alkoholdelikten entzogen worden.

Auto von Freundin ausgeborgt

Das Auto hatte der 38-Jährige von seiner Freundin ausgeborgt. Sie erklärte gegenüber der Polizei, nichts gewusst zu haben: Sie habe eine rosarote Karte in der Geldbörse ihres Lebensgefährten wahrgenommen, die sie als Führerschein deutete - so war der Lenker auch am Dienstag mit ihrem Auto unterwegs. Das Paar wird verwaltungsrechtlich angezeigt; ein Alkoholtest verlief negativ.