Konsument bestimmt künftig über seine Daten

Am Freitag tritt die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft. Damit gelten europaweit die gleichen Regeln in Sachen Datenschutz - und Konsumenten können bestimmen, welche Daten von ihnen gespeichert werden.

Firmen müssen künftig fragen, bevor sie persönliche Daten wie etwa die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse oder das Geburtsdatum der Konsumenten speichern - mehr dazu in Lascher Umgang mit Daten soll enden (news.ORF.at).

Es besteht dann die Möglichkeit, zuzustimmen, dass persönliche Daten gesammelt werden, man kann es ablehnen oder auch nur die Speicherung bestimmter Daten erlauben. Zudem müssen Firmen Auskunft darüber geben, welche Daten sie von Konsumenten gespeichert haben, und Konsumenten können bei Firmen das Löschen eigener Daten anfordern - diese müssen dann innerhalb eines Monats die Daten entfernen.

ORF

Daten dürfen nur dann ohne Erlaubnis abgespeichert werden, wenn es sich um einen medizinischen Notfall handelt oder ein Auftrag - etwa die Lieferung einer Bestellung an eine bestimmte Adresse - abzuwickeln ist; auch im Bereich der Lohnverrechnung gibt es Ausnahmen, da diese gesetzlich vorgeschrieben ist.

Neues Datenschutzgesetz bewegt

Die steirischen Betriebe setzten sich in den letzten Monaten intensiv mit der Umsetzung der DSGVO auseinander, heißt es von der Wirtschaftskammer: Fast 11.500 Menschen besuchten die angebotenen Infoveranstaltungen, mehr als 4.000 Anfragen kamen per Telefon.

Mehraufwand für Betriebe

Der zusätzliche Aufwand für Firmen - diese müssen alles rund um die personenbezogenen Daten dokumentieren - sei unterschiedlich, so der Unternehmensberater Dominic Neumann: Bei Kleinunternehmen spricht er von rund drei bis vier Stunden Mehraufwand, bei Konzernen hingegen könne es mehrere Monate dauern, bis alles dokumentiert ist, da die neue Datenschutzverordnung auch die Mitarbeiterdaten miteinschließt.

Strafen: Alles noch offen

Wie drakonisch die Bestrafungen bei Brüchen der DSGVO tatsächlich ausfallen werden und wie der Modus Operandi bei Prüfungen sei, können Experten derzeit aber noch nicht einschätzen - das werde man erst erfahren, sobald die ersten Fälle bei der Datenschutzbehörde und vor den Gerichten landen, heißt es von Expertenseite.

Fakt ist aber: Die Strafhöhe wurde so angesetzt, dass sie auch große Konzerne empfindlich treffen würde: Es gehe dabei laut dem Wiener IT-Consultant Sebastian Herget von Data Traction, der Firmen zur Umsetzung der DSGVO berät und sie als Unternehmer auch selbst durchsetzen muss, vor allem um eine „schmerzhafte Bewusstseinsschaffung“. Er hofft, dass der Umgang mit Daten durch die DSGVO auf lange Sicht wesentlich sensibler wird: Es brauche „das Bewusstsein, dass alles, was digital ist, auch schützenswert ist“.

„Größter Fallstrick, nichts zu tun“

Auch im kleineren Rahmen gibt es für die praktische Anwendung des Gesetzes noch viele offene Fragen. Der Text lässt zahlreiche Interpretationsspielräum offen, zudem dürfte die Umsetzung im Alltag weitere Graubereiche zutage treten lassen. Die Unsicherheiten reichen dabei von Kategorisierungsfragen bis hin zu praktisch-technischen Aspekten. Für Unternehmen sei aber der größte „Fallstrick, nichts zu tun“, so die Experten.

