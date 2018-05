Tankwagen krachte gegen Wirtschaftsgebäude

Bei Sebersdorf im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ist es am Donnerstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen: Ein Tankwagen war von der Straße abgekommen und gegen ein Wirtschaftsgebäude gekracht.

Der 55-jährige Lkw-Fahrer fuhr gegen 3.15 Uhr mit seinem leeren Tankzug auf der Hartbergerstraße in Richtung Sebersdorf. Im Ortsgebiet von Geiseldorf kam das Schwerfahrzeug auf der mit Schlamm bedeckten Fahrbahn ab und krachte dort gegen die Außenmauer eines Schweinestalls.

Fahrer in Kabine eingeklemmt

Der 55-jährige Oststeirer wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden; er wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Tankfahrzeug sowie am Schweinestall entstand erheblicher Sachschaden.