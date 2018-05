AMS-Jobbörse: Industrie-Lehrlinge gefragt

Steirische Unternehmen klagen einheitlich über einen Fachkräftemangel. Um diesem entgegenzuwirken, hat das Arbeitsmarktservice (AMS) am Donnerstag in Graz eine Jobbörse für Lehrberufe in der Industrie veranstaltet.

Im Zuge der Jobbörse waren 400 Jugendliche zwischen 18 und 24 auf der Suche nach einer Lehrstelle geladen - ihnen präsentierten sich 15 zum Teil international agierende Unternehmen, im Gepäck hatten sie rund 55 freie Lehrstellen. Und um diese besetzen zu können, buhlen die Firmen sichtlich um die besten Bewerber.

„Herausforderung für den gesamten Arbeitsmarkt“

Der Fachkräftemangel spitzt sich zu: Zuletzt hatte man über eine Jobbörse auch nach Lehrlingen für die steirische Gastronomie gesucht - mehr dazu in Jobbörse gegen Personalmangel in Gastronomie (4.5.2018) und WK-Umfrage: Fachkräftemangel spitzt sich zu (25.4.2018).

Stefan Tauscher vom AMS Steiermark betont: „Das hat sich schon gewandelt, das Bild - sodass die Unternehmen jetzt ganz bewusst nach Lehrlingen suchen, weil wir einfach merken, dass mehr und mehr Jugendliche zu den Allgemein bildenden Höheren Schulen, zum Studium tendieren - und das ist natürlich sicher eine Herausforderung für den gesamten Arbeitsmarkt.“

dpa/Marcus Brandt

Am Donnerstag hatten sie die Möglichkeit, sich direkt bei den Unternehmen um eine Lehrstelle zu bewerben und damit „an ihrer persönlichen Zukunft in der steirischen Industrie zu arbeiten“, so Tauscher. Am 19. Juni geht die Jobbörse für Industrie in Leoben weiter.

Link: