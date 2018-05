„Nicht geschlafen“: Täter verletzt vier Menschen

Wahllos hat ein 35-Jähriger am Donnerstag zwei Passanten und später zwei Polizisten verletzt; auch ein Auto wurde mutwillig beschädigt. Er habe „seit 150 Tagen nicht mehr geschlafen“, rechtfertigte sich der Grazer bei dessen Einvernahme.

Gegen 7.40 Uhr ging der 35-Jährige zunächst in der Schönaugasse auf einen 46-Jährigen aus Weiz sowie einen 16-Jährigen aus Graz-Umgebung los. Beiden Opfern versetzte er einen Schlag in den Gesichts- bzw. Nackenbereich. Sie wurden leicht verletzt. Auch ein abgestelltes Fahrzeug beschädigte der Grazer. Eine Passantin, die den Vorfall beobachtet hatte, rief die Polizei.

Auf dem Jakominiplatz angehalten, verhielt sich der Mann weiterhin aggressiv: Mit gezielten Tritten und Schlägen setzte er sich gegen die Beamten zur Wehr. Bei der vorläufigen Festnahme des 35-Jährigen wurden auch die beiden Polizisten leicht verletzt.

In Spital eingeliefert

Den Beamten gegenüber machte der Verdächtige während dessen Einvernahme wirre Angaben. So gab er als Motiv an, seit 150 Tagen nicht mehr geschlafen zu haben. Deshalb habe er wahllos Personen attackiert. Der 35-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert - er wird auf freiem Fuß angezeigt.