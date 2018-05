Imker laden zum Tag des offenen Bienenstocks

Rund 354.000 Bienenvölker gibt es bundesweit. Eine Möglichkeit, einige von ihnen kennenzulernen, bietet sich am Sonntag zum Tag des offenen Bienenstocks, an dem auch zahlreiche steirische Imkereien teilnehmen.

Für alle, die gerne Honig essen und aus erster Hand erfahren wollen, woher das Genussmittel kommt, eröffnen sich am Sonntag zahlreiche Einblicke in die fleißige Arbeit der Bienen und Imker: Der österreichische Imkerbund veranstaltet den „Tag des offenen Bienenstocks“, einen Aktionstag, an dem auch viele steirische Imkereien teilnehmen - welche Sie besuchen können, erfahren Sie hier!

ORF/Regine Schöttl

Die Familie Lueger, die in Groß St. Florian 30 Bienenvölker hegt und pflegt, ist eine davon - und präsentiert neben ihrem Imkereiwissen auch einen Wildbienenstock: „Wir haben ein Bienenvolk in einen großen hohlen Baumstamm hineingegeben. Die Bienen bauen die Waben von selbst aus - so wie es eben in der Natur vorkommt“, so Monika Lueger.

„Für alle eine Faszination“

Zu dem Aktionstag sei jeder eingeladen - man wolle Alt und Jung ansprechen: „Für die Kinder ist die Biene Maja ja immer ein Bezug. Sie schauen dann immer, weil ja die Biene Maja ganz anders aussieht - und dann erklären wir ihnen, wie das Ganze wirklich vor sich geht, wie die Waben ausschauen, die Bienen den Honig eintragen, wir den Honig gewinnen - und das ist für alle dann ein bisschen eine Faszination, was dieses kleine Tierchen eigentlich leisten kann“, gibt Monika Lueger einen Ausblick.

