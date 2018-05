Hofer konkretisiert Unterstützung für Murgondel

Die viel diskutierte Grazer Murgondel könnte sich von der Vision zum realen Verkehrsprojekt entwickeln: Am Donnerstag konkretisierte Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) seine bereits geäußerte Unterstützung.

Wenn der Infrastrukturminister, der Landeshauptmann, der Verkehrslandesrat und der ÖBB-Chef gemeinsam vor die Presse treten - wie am Donnerstag anlässlich der Vorstellung von steirischen Infrastrukturinvestitionen im Bereich Schiene, Straße und auch Breitband-Internet in Graz - mehr dazu in 2,8 Milliarden Euro für steirische Infrastruktur (24.5.2018) - dann gilt es einerseits milliardenschwere Infrastrukturinvestitionen zu verkünden und andererseits Gelegenheiten zu nützen.

ORF

So hat Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) darauf hingewiesen, „dass Graz die zweitgrößte Landeshauptstadt Österreichs ist, dass Wien für die U-Bahn 50 Prozent vom Bund bekommt. Wenn Graz jetzt wirklich eine U-Bahn baut, aber momentan sind es eher Gondeln, dann könnte da auf den Bund etwas zukommen“ - mehr dazu in U-Bahn in Graz: Machbarkeit wird geprüft (11.4.2018).

„Es soll eine namhafte Unterstützung sein“

Hofer nahm den Ball umgehend auf und sagte Graz seine volle Unterstützung zu: „Ich muss und ich werde einen Weg finden, dass diese Unterstützungsleistungen zustande kommen und freue mich sehr auf die weiteren Gespräche. Ich finde, dass das Projekt und die Idee einer Stadtseilbahn sehr interessant ist“ - weil es dabei kürzere Bauzeiten, weniger Baukosten und geringere Betriebskosten gibt, so Hofer.

Doppelmayr City Cable Car

Einen möglichen Betrag, mit dem der Bund das 100-Millionen-Euro-Projekt fördern könnte, wollte Hofer nicht nennen, aber „ich denke über einen sehr attraktiven Finanzierungsschlüssel nach, also es soll wirklich eine namhafte Unterstützung sein“ - mehr dazu in Hofer: „Gespannt, ob es zu Murgondel kommt“ (3.5.2018). Der Infrastrukturminister glaubt, dass Graz hier als Pionier vorangehen könnte. Wenn Graz das Seilbahnprojekt umsetzt, dann werden auch andere Städte folgen, ist Hofer überzeugt.

Link: