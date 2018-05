Schwere Unwetter - Wohnhaus vermurt

Heftige Unwetter haben in vielen steirischen Bezirken am Donnerstag für Feuerwehreinsätze gesorgt. In Pernegg an der Mur wurde ein Haus vermurt, in Zwaring waren zwei Personen in einem überfluteten Keller eingeschlossen.

Donnerstagnachmittag brachen die Unwetter vor allem über die Region Fladnitz, Weiz, Gleidorf und bis nach Fürstenfeld herein. Zahlreiche Feuerwehren waren teils stundenlang im Einsatz. Straßen und Keller wurden überflutet.

Hang rutschte ab - Haus vermurt

In Pernegg an der Mur im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wurde das Wohnhaus einer 86-jährigen Frau vermurt. Die heftigen Niederschläge hatten einen rund 40 Grad steilen Hang auf einer Länge von etwa 80ß Metern abrutschen. Dadurch wurde das Haus im Bereich des Obergeschoßes vermurt. Die 86-Jährige war zu dem Zeitpunkt nicht zuhause. Das Gebäude kann und darf nicht mehr betreten werden. Geologen des Landes begutchten Schäden und das Haus selbst.

Schlamm und Wasser

In Riegersdorf, einem Ortsteil von Großwilfersdorf im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, drang der Schlamm bis weit in die Ortschaft vor. Zahlreiche Straßen und auch Keller waren überschwemmt und voll Schlamm. Auch Äcker standen unter Wasser. Stellenweise stand das Wasser mehr als einen halben Meter hoch in den Kellern.

Heizöltank gesichert

Auch rund um Gleisdorf waren die Feuerwehren im Dauereinsatz. In einem Fall drohte das Wasser in einen Keller eingedrungene Wasser einen Heizöltank nach oben zu drücken. Die Feuerwehr konnte einen Ölaustritt verhindern.

Menschen aus Keller gerettet

Besonders heikel war eine Situation in Zwaring-Pöls. Dort war es zwei Personen wegen des Wassers nicht möglich, aus einem Keller zu kommen. Die Feuerwehr konnte sie schließlich befreien.

Raab mit Sandsäcken im Zaum gehalten

Die Raab drohte an mehreren Stellen über die Ufer zu treten. In St. Ruprecht war das der Fall. Sandsäcke würden geschlichtet. Auch in Mitterdorf an der Raab trat die Raab über die Ufer, Wander- und Radwege wurden gesperrt.

Pumpen und aufräumen

Auch im Bezirk Weiz waren rund 30 Feuerwehren im Unwettereinsatz, im Bezirk Leibnitz waren rund 100 Einsatzkräfte mit Pump- und Aufräumarbeiten beschäftigt. Auch der Beziek Graz-Umgebung blieb von den Niederschlägen und ihren Folgen nicht verschont.