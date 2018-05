Hütter und Klapfer Sportler des Jahres

Conny Hütter und Lukas Klapfer sind die steirischen Sportler des Jahres: Die Skifahrerin und der Nordische Kombinierer wurden Donnerstagabend mit dem begehrten Diskuswerfer in Bronze ausgezeichnet.

Für Conny Hütter ist es bereits der zweite Diskuswerfer nach 2016. Die 25-Jährige zeigte in der vergangenen Saison nach einer langen Verletzungspause mit dem ersten Sieg in der Abfahrt auf, bei Olympia in Pyeonchang belegte sie Rang acht im Super G.

Hütter: „Natürlich lässig“

„Es ist natürlich lässig, wenn man auf eine Saison zurückschauen kann und dann so einen 20 Kilo schweren Diskuswerfer in der Hand halten darf“ - für Hütter Motivation genug, in der neuen Saison noch näher an die Spitze heranzurücken.

ORF

Klapfer: „Macht einen schon sehr stolz“

Dem Nordischen Kombinierer Lukas Klapfer gelang dies im Februar bei den Spielen in Südkorea mit Bronze im Einzel und Bronze mit der Mannschaft bereits eindrucksvoll: „Ein großes Ziel erreicht mit den Olympiamedaillen, und das jetzt noch als Draufgabe, das macht einen schon sehr stolz, muss ich sagen - die Fußstapfen und auch die Konkurrenz waren heuer sehr groß.“ Klapfer stach Tennis-Doppel-Grand-Slam-Sieger Oliver Marach aus, der mit einem Ehrenpreis der Landessportorganisation prämiert wurde.

Kapfenberg Bulls Mannschaft des Jahres

Basketball-Triple-Sieger Kapfenberg Bulls sind die Mannschaft des Jahres, Headcoach Michael Schrittwieser wurde zum Trainer des Jahres gekürt: „Sicher ein absoluter Höhepunkt in unserer Vereinsgeschichte, und schau ma mal, wie es weitergeht“, denn die Bulls stehen wieder im Liga Finale.

Styrian Sports Award für Mike Pircher und Ivica Osim

Mit dem Styrian Sports Award wurden gleich zwei Herren ausgezeichnet: Einer davon ist Mike Pircher, der Erfolgscoach hinter Marcel Hirscher. „Das ist schon eine ganz große Ehre für mich, noch dazu, weil auch Ivica Osim diesen Preis bekommen hat.“ Osim musste aus gesundheitlichen Gründen absagen - den Preis für ihn nahm ÖFB-Teamchef Franco Foda entgegen.

Der gehörlose Snowboardprofi Raphael Petr ist Behindertensportler, Alpinathlet Valentin Höber Special Olympics Sportler des Jahres. Die Nachwuchspreise gehen an die Läuferin Carina Reicht und Snooker Youngster Florian Nüßle.

Link: