Autoeinbruch mit Störsender: Bargeld erbeutet

Unbekannte haben mithilfe von Störsendern auf einem Parkplatz im Bezirk Graz-Umgebung in zwei Autos eingebrochen. Die Täter erbeuteten Bargeld. Die Polizei rät zur Vorsicht.

Zwei Pkw-Lenkerinnen stellten ihre Autos Donnerstagfrüh auf dem Parkplatz eines Großhandelgeschäftes in Seiersberg-Pirka ab. Als sie später zurückkamen, bemerkten sie, dass aus ihren im Pkw zurückgelassenen Taschen Geld gestohlen wurde.

Bargeld aus Taschen gestohlen

An den Autos waren keine Einbruchsspuren zu sehen, weshalb die Polizei von Einbrüchen mithilfe von Störsendern ausgeht. Als die Frauen ihre Autos zusperrten, dürften der oder die Täter die elektrischen Zentralverriegelungen mit einem Störsender außer Kraft gesetzt haben und so in das Fahrzeug gelangt sein. Laut Polizei beträgt der Schaden über 2.000 Euro.

Die Polizei rät zur Vorsicht. Einbrüche in Fahrzeuge stellen für Täter keine große Herausforderung dar, so die Ermittler. Deshalb sollte man keine Gegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen lassen und überprüfen, ob das Auto tatsächlich versperrt ist. Außerdem sollte man die Schlösser regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit prüfen lassen.