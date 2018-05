Täter nach missglücktem Baggerdiebstahl in Haft

Nach drei missglückten Versuchen einen Bagger von einem Firmengelände in der Südsteiermark zu stehlen, hat der Täter aufgegeben. Das Fahrzeug hatte er zuvor beschädigt. Der Besitzer des Baggers forschte den Verdächtigen dann aus.

In der Nacht auf Donnerstag wollte der zunächst unbekannte Täter vom Firmengelände in Obervogau den Bagger stehlen. Zuerst versuchte er laut Polizei, den Bagger auf einen Anhänger zu verladen, was ihm aber nicht gelang.

Bagger und Gebäudefront beschädigt

Beim zweiten Versuch nahm er den Bagger in Betrieb und fuhr an einem Gebäude entlang. Dabei prallte er mehrmals gegen die Wand des Gebäudes und er kam mit dem Fahrzeug auch nicht weiter. Noch einmal versuchte der Verdächtige dann, den Bagger zu verladen. Dabei kippte der Bagger aber um und beschädigte eine Gebäudefront. Der Unbekannte gab auf und ließ den Bagger beschädigt zurück.

Firmenbesitzer selbst forschte Täter aus

Über Bilder aus der Überwachungskamera konnte das Auto, mit dem der Täter gekommen war, identifiziert werden. Laut Polizei befand sich auf dem Fahrzeug eine markante Aufschrift. Dem Firmenbesitzer, dem der Bagger gehört, fiel das Täterfahrzeug schließlich selbst auf einer Fahrt nach Slowenien auf – er erkannte es aufgrund der Aufschrift. Eine Polizeistreife hielt den Wagen an. Der 42 Jahre alte Lenker zeigte sich zur Tat nicht geständig, beim Fahrzeug handelt es sich laut den Ermittlern um das Täterfahrzeug. Der 42-Jährige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.