Narzissenhoheiten 2018 gekrönt

Bei der Wahl zur Narzissenkönigin hat sich am Samstagabend die 23-jährige Oberösterreichern Silvia Mair durchgesetzt. Die Steirerin Cornelia Huber und Oberösterreicherin Tina Zinhobl wurden zu ihren Prinzessinnen ernannt.

Veranstaltungstipp: Das 59. Narzissenfest findet von 31. Mai bis 3. Juni 2018 im Ausseerland statt

Die Wahl der Narzissenhoheiten gilt als traditioneller Auftakt des Ausseer Narzissenfests, das ab Donnerstag zum bereits 59. Mal stattfindet - mehr dazu in Narzissenfest: Vorbereitungen auf Hochtouren (19.5.2018). Die große Entscheidung fiel am Samstagabend im Kur-und Congresshaus Bad Aussee: Insgesamt neun Kandidatinnen stellten sich Jury und Publikum.

„Habe wirklich nicht damit gerechnet“

Eine Oberösterreicherin konnte schließlich beide von sich überzeugen: Die 23-jährige Silvia Mair aus Neuhofen. Wie sie sich nach ihrer Krönung fühlte? „Wie im Traum! Ich habe wirklich nicht damit gerechnet! Ein Wahnsinn, einfach wunderschön.“

Während der Wahl sorgte die angehende Pharmazeutin für großes Gelächter, als sie Moderator Reinhart Grundner keck ein Aufputschmittelchen empfahl, das gleichzeitig das Gedächtnis stärke: „Ich bin vom Typ her so, dass ich gerne mal eine kecke Antwort zurückgebe - vielleicht hat mir das ja weitergeholfen“, schmunzelt die neue Narzissenkönigin.

Mit Cornelia Huber aus Bad Mitterndorf mischt sich unter ihre Prinzessinnen auch eine Steirerin: „Ich wollte es immer schon probieren und jetzt habe ich die Chance ergriffen“, so die 19-jährige Metall- und Blechtechnikerin, die tatkräftig von ihrer Familie unterstützt wurde.

Volles Programm für die Hoheiten

Wie die Königin kommt auch Narzissenprinzessin Tina Zinhobl aus Oberösterreich. Die 28-Jährige, die in einer Volksschule in Ohlsdorf unterrichtet, schmunzelt: „Ich glaube, wenn das die Kinder hören, werden sie sich ziemlich freuen. Und ich freu mich auch schon auf den ersten Schultag, wenn ich die Kinder wiedersehe, weil es einfach wunderschön ist, zu sehen, wie sie sich mit einem freuen.“

Bis dahin gibt es allerdings noch viel zu tun: Die jährlich neu gewählten Narzissenhoheiten gelten als Botschafterinnen des Brauchtumsfestes rund um die weiße, sternförmige Narzissenblüte, die im Zuge einer der erfolgreichsten Brauchtumsveranstaltungen des Landes gefeiert wird.

Für das Narzissenfest werden von Donnerstag bis Sonntag rund 20.000 Menschen in die Region Ausseerland-Salzkammergut anreisen. Der größte Ansturm wird für den 3. Juni erwartet: An diesem Tag werden der Stadtkorso in Bad Aussee und der Bootskorso am Altausseer See über die Bühne gehen. Insgesamt 23 lokale und überregionale Teilnehmer-Teams kämpfen um die Auszeichnung für die schönste Steckfigur.

