Mögliche Disziplinarverstöße: Priester freigestellt

Zwei Priester der Diözese Graz-Seckau sind seit dem Wochenende von ihrem Dienst freigestellt - mögliche Disziplinarverstöße stehen im Raum. Eine Voruntersuchung läuft.

Die Möglichkeit von Disziplinarverstößen im kirchlichen Raum betrifft laut einer Aussendung der Pressestelle der Diözese Graz-Seckau einen der beiden Kleriker. Über die Vorwürfe, bei denen es sich laut der Pressestelle der Diözese Graz-Seckau um keinen sexuellen Missbrauch von Minderjährigen und Jugendlichen handeln soll, war der Diözesanbischof von der Römuschen Behörde in Kenntnis gesetzt worden.

Während diese den Bischof mit der Durchführung einer Voruntersuchung beauftragte, bat ein zweiter Priester in Zusammenhang mit den Vorfällen um eine einstweilige Beurlaubung. Weil es sich bei den vorgeworfenen Delikten um strafrelevante handeln könnte, wurde auch eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft übermittelt.

„Haben Recht auf guten Ruf“

„Da es für die betroffenen Pfarrer schwierig ist, in dieser Zeit der Voruntersuchung vollumfänglich seelsorglich tätig zu sein, hat der Bischof die beiden Priester vorübergehend vom Dienst freigestellt. Im staatlichen wie im kirchlichen Recht haben die Betroffenen das Recht auf ihren guten Ruf und es gilt die Unschuldsvermutung“, heißt es von der Pressestelle. Die Dienstfreistellung erfolgte am Freitag, nähere Informationen konnte man am Sonntag nicht bekanntgeben.