Kletterer 20 Metter abgestürzt

Rund 20 Meter tief ins Seil abgestürzt ist am Samstag ein 31-jähriger Alpinist in Ramsau am Dachstein im Bezirk Liezen. Er erlitt leichte Verletzungen; mit dem Hubschrauber wurde er ins Spital gebracht.

Gemeinsam mit seiner Partnerin hatte der Liezener am Nachmittag eine Klettertour auf den Niederen Türlspitz im Dachsteingebirge geplant: Gegen 17.00 Uhr löste sich dann plötzlich ein Felsblock aus dem Gestein: Der 31-Jährige stürzte rund 20 Meter tief ins Seil.

Rettungsaktion mit Hubschrauber

Bei dem Unfall in dem mäßig steilen Gelände wurde der Mann leicht verletzt und konnte sich noch selbstständig aus der Tour abseilen und einen Notruf absetzen. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der Sportler aus dem sogenannten „Edelgrieß“ gerettet und in die Klinik Diakonissen Schladming geflogen.