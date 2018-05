Diebestour: Polizei sucht nach Geschädigten

Nach der Überführung eines 16-jährigen Rasers beschäftigt sich die Polizei nun auch mit Fällen gefährlicher Drohungen und mehrerer Diebstähle in Zusammenhang mit dem Jugendlichen - und sucht seit Sonntag nach Geschädigten.

Bitte der Polizei: Geschädigte werden ersucht, sich unter 059133/6584 bei der Polizei zu melden.

Mit dem Aufprall gegen einen Lichtmasten hat für einen 16-Jährigen die wilde Fahrt in einem gestohlenen Pkw geendet - mehr dazu in Mit gestohlenem Auto durch Graz gerast (19.5.2018). Er als auch seine fünf Mitfahrer im Alter zwischen 13 und 15 Jahren wurden verletzt.

Drohungen und Diebstähle zur Last gelegt

Nun werden dem Burschen noch mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen und gefährliche Drohungen zur Last gelegt: Laut Aussagen seiner Freunde soll der 16-Jährige schon seit Anfang April gemeinsam mit zwei weiteren Burschen aus zumindest 20 Fahrzeugen Bargeld, Sonnenbrillen und Zigaretten gestohlen haben.

Polizei Steiermark

In einem Fall soll sogar das Handschuhfach eines in der Eckerstraße geparkten Autos gewaltsam aufgebrochen worden sein. Die Fahrzeuge seien laut Angaben der Tatverdächtigen im Stadtgebiet von Graz, überwiegend jedoch in den Bezirken Eggenberg und Wetzelsdorf abgestellt gewesen. Genaue Tatorte sowie Tatzeiten konnten nicht angegeben werden, weshalb die Polizei nun nach Opfern sucht.

16-Jähriger in Justizanstalt

Für den Fall, dass sie gegen ihn aussagen, soll der 16-Jährige den anderen Jugendlichen mit dem Umbringen gedroht haben. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am Samstagabend festgenommen und in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert.