Zu Sturz gekommen: Zwei Motorradfahrer verletzt

Zwei Motorradlenker sind am Sonntag bei Unfällen im Bezirk Graz-Umgebung verletzt worden: Eine 52-Jährige geriet in Semriach von der Straße; ein 23-Jähriger kam in Kleinstübing zu Sturz.

Der junge Mann war auf der L 315 mit seinem Motorrad unterwegs, als er gegen 11.30 Uhr in einer Linkskurve stürzte. Mit leichten Verletzungen wurde er von der Rettung ins UKH Graz gebracht, wo er ambulant behandelt werden konnte.

Zwischen Strauch und Baum hängengeblieben

Rund zwei Stunden später kam es zu einem weiteren Unfall in Semriach, bei der eine 52-jährige Motorradlenkerin leicht verletzt wurde. Sie war ebenfalls in einer Linkskurve gestürzt und kam dabei von der L 318 ab.

Auf einem Abhang blieb sie mit ihrem Motorrad zwischen einem Strauch und einem Baum hängen. Die Feuerwehr kam ihr zu Hilfe; das Rote Kreuz brachte sie ins LKH Graz.