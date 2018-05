Zug erfasste Pkw

Zwei Autoinsassen haben am Sonntag in der Südweststeiermark einen Zusammenstoß mit einer Zuggarnitur unverletzt überstanden. Der Pkw-Lenker dürfte das Warnlicht an dem unbeschrankten Bahnübergang übersehen haben.

Der 54-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Voitsberg wollte gegen 17.30 Uhr den unbeschrankten Bahnübergang im Ortsgebiet von Pölfing-Brunn im Bezirk Leibnitz queren, dürfte dabei aber das rote Warnlicht übersehen haben.

Autoinsassen blieben unverletzt

Eine aus Richtung Wies kommende Zuggarnitur erfasste das Auto, sowohl der 54-Jährige als auch seine Ehefrau - sie saß am Beifahrersitz - blieben aber unverletzt. Am Pkw wie auch an der Zuggarnitur entstand erheblicher Sachschaden. Ein Alkotest beim Pkw-Lenker verlief negativ.