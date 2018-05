„Helios“: Fernwärme mit der Kraft der Sonne

In Graz ist ein europaweit einzigartiges Solarprojekt für das Fernwärmenetz in Betrieb gegangen: Mit „Helios“ soll, so die Betreiber, einerseits die Umwelt geschont, andererseits die Versorgungssicherheit erhöht werden.

Ein 26 Meter hoher Turm als Wärmespeicher prägt das Bild des solaren Speicherprojektes „Helios“, das die Energie Graz in den vergangenen Monaten auf dem Grund der Altdeponie Köglerweg beim Neufeldweg umgesetzt hat.

Stadt Graz

Ein Olympiaschwimmbecken voller Wärme

Der Wärmespeicher hat zwölf Meter Durchmesser und ein Fassungsvermögen von 2.500 Kubikmeter Wasser, erklärt Boris Papousek, einer der Geschäftsführer der Energie Graz: „Damit kann man schon ein Olympiasportbecken im Schwimmen füllen, und das Schwimmbecken würde da auch noch damit übergehen. Bespielt wird dieser Speicher einerseits mit 2.000 m2 Sonnenkollektoren, die jetzt errichtet worden sind und bis auf 10.000 m2 aufgestockt werden können, und andererseits befinden wir uns hier ja auf der ehemaligen Deponie Köglerweg, da gibt es noch eine Methangasproduktion von den Abfällen.“

Erneuerbare Energie für hunderte Haushalte

Auch dieses Methangas wird in Strom und Wärme umgewandelt - lokal vorhandene Energie wird also genutzt und direkt in das Fernwärmenetz eingespeist. Das Speicherprojekt „Helios“ kann mehrere hundert Haushalte mit erneuerbarer Energie versorgen, sagt Boris Papousek: „Der wesentliche Nutzen daraus ist, dass ich vor allem am Morgen einen Beitrag zur Abdeckung der Spitzenzeiten abdecken kann. Ich muss weniger fossile Kessel anwerfen und kann somit einen Beitrag zur Umwelt und zur Verringerung der Emissionen leisten.“

Energiewende erfordert Kreativität

In Graz soll der Anteil von erneuerbarer Energie an der Fernwärmeversorgung mittelfristig auf 50 Prozent gesteigert werden - „Helios“ soll dazu seinen Beitrag leisten. Die Energiewende wird Unternehmen in Zukunft viel Kreativität und Innovationsgeist abverlangen, ist der zweite Geschäftsführer der Energie Graz, Werner Ressi überzeugt: „Die Rahmenbedingungen ändern sich dramatisch. Wenn man nur daran denkt, dass zum Beispiel in absehbarer Zeit keine Ölheizungen mehr eingebaut werden dürfen - da ist es schon etwas, wo wir immer vorne dabei sein müssen und schauen müssen, wo gehen die entsprechenden energiewirtschaftlichen Trends hin.“

Vier Millionen Euro wurden in das solare Speicherprojekt Helios investiert; Land Steiermark und der Klimaenergiefonds förderten es mit eineinhalb Millionen Euro. Das europaweit einmalige Wärmeprojekt wurde auch schon mit dem Energy Globe Styria Award ausgezeichnet.

