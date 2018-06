Plastikmüll: Diskussion um Landesinitiative

Das von der EU vorgeschlagene Plastikverbot hat in der Steiermark zu einer Polit-Diskussion zwischen ÖVP und Grünen geführt - allerdings nicht über das Verbot, sondern über eine Aktion des Landes zur Vermeidung von Plastikmüll.

Wattestäbchen, Besteck, Becher, Trinkhalme und einiges mehr aus Plastik will die EU zukünftig verbannen - mehr dazu in Neue Kampfansage dem Plastikmüll (news.ORF.at) und in EU-Kommission will breites Plastikverbot (science.ORF.at). Gut so, sagen die steirischen Grünen, die zwar noch Konkretes vermissen, gut so, sagt auch Nachhaltigkeitslandesrat Johann Seitinger (ÖVP).

„Gscheit feiern“ in der Kritik der Grünen

„Dass man Plastik zurückdrängt, ist ein vernünftiger Schritt. Wir versuchen über verschiedene Möglichkeiten, die wir jetzt im Land schon haben, dem gerecht zu werden. Zum Beispiel das ‚Gscheit feiern‘ ist so eine Methodik“, so Seitinger, der damit den Stein des Anstoßes ins Treffen führt: Seit 17 Jahren gibt es die Landesinitative „Gscheit feiern“, bei der es darum geht, Abfall bei Festlichkeiten tunlichst zu vermeiden, also auch Plastikgeschirr.

Grüne: Land muss Vorbild sein

Und da kritisierten die Grünen jetzt, dass gerade bei Veranstaltungen des Landes, im Landtag oder in Gemeinden man es nicht immer so genau nehme mit den eigenen Vorgaben. „Ich will da nicht pingelig sei, aber ich denke mir, da muss man sagen, wir wollen da ein Vorbild sein, und das muss man natürlich dann auch selber tun, wenn man als Land die Initiative hat“, so Grünen-Landtagsabgeordnete Sandra Krautwaschl.

„Mehr als dahinter“

Er wolle nicht für alle Gemeinden und Festlichkeiten die Hand ins Feuer legen, so wiederum der Landesrat, „aber dort, wo ich selbst Feste veranstalte, bin ich mehr als dahinter, dass ‚Gscheit feiern‘ zum Einsatz kommt“.

Krautwaschl will Modernisierung

Nach 17 Jahren Laufzeit sei es auch an der Zeit für Adaptierungen, meint dagegen Krautwaschl: „Das Wichtigste ist mir, dass es weiterentwickelt wird. Wenn man sieht, manche Kriterien sind nicht mehr zeitgemäß, dann muss man hinschauen, verändern“.

Angebot und Kaffeebecher

Landesrat Seitinger bietet an: „Machen wir einen gemeinsam Schritt der Bewusstseinsbildung, die gesamte Abfall- und Ressourcenwirtschaft zu verbessern, die Trennung wieder ernster zu nehmen, hier gibt es auch ein bisschen Nachlass.“ Die Grünen haben schon ein Projekt in den Startlöchern: Sie wollen jetzt Einwegkaffeebecher aus der Steiermark verbannen.