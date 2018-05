Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen

Heftige Regenfälle haben am Dienstag in den Bezirken Deutschlandsberg und Leibnitz für Überflutungen gesorgt. Mehrere Häuser waren nicht erreichbar, die Feuerwehren sind im Großeinsatz.

In Maria Lankowitz im Bezirk Voitsberg drang Wasser in ein Seniorenheim ein, ein Hang musste gesichert werden. In Köflach mussten zahlreiche Keller ausgepumpt werden, in Modriach traten Bäche über die Ufer.

In Maria Lankowitz zum Beispiel regnete es in einer halben Stunde 42 Liter pro Quadratmeter, und auch bei der Messstation Deutschlandsberg gingen am Nachmittag binnen kürzester Zeit fast 60 Liter pro Quadratmeter nieder.

Häuser mit Booten evakuiert

Im Bezirk Deutschlandsberg war vor allem das Gebiete zwischen Frauental und Groß St. Florian betroffen: Drei Häuser waren nach dem Starkregen am Nachmittag nicht erreichbar - die Zufahrtsstraßen waren überflutet, da die Laßnitz über die Ufer getreten war. Die Bewohner mussten mit Booten aus den Häusern geholt werden, verletzt wurde niemand.

Zahlreiche Keller überflutet

Zahlreiche Einsatzkräfte waren am späten Nachmittag auch im Bezirk Leibnitz im Unwettereinsatz: Im Raum Gleinstätten wurden Keller überflutet, in Leibnitz stand ein Wirtschaftsgebäude in Vollbrand - laut Feuerwehr vermutlich aufgrund von Blitzschlag.