Aufräumarbeiten nach Unwettern gehen weiter

Fast kein Tag ohne Unwetter vergeht derzeit in der Steiermark - am Dienstag hat es vor allem den Süden und Westen getroffen. Während die Aufräumarbeiten am Mittwoch weitergehen, werden wieder Unwetter erwartet.

Heftige Regenfälle haben am Dienstag in den Bezirken Deutschlandsberg und Leibnitz für Überflutungen gesorgt. Mehrere Häuser waren nicht erreichbar, die Feuerwehren sind im Großeinsatz. So hatte die Messstation Deutschlandsberg am Nachmittag fast 59 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit angezeigt - mehr dazu in Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen (29.5.2018).

Hans-Jürgen Ferlitsch vom Bereichsfeuerwehrverband Deutschlandsberg berichtet: „Es sind zunächst über der Stadt Deutschlandsberg beziehungsweise über Bad Gams, Frauental und Groß Sankt Florian heftige Regenfälle niedergegangen. Die Lafnitz und Seitenbäche sind über die Ufer getreten. Oberflächenwasser hat sich angestaut und im Bereich ist großflächig alles überschwemmt worden.“

Zahlreiche Bewohner aus Häusern befreit

In weiterer Folge zog das Unwetter über den Raum Sankt Martin nach Pölfing-Brunn in den Süden: „Auch dort hat es großräumige Einsätze gegeben. Es mussten zahlreiche Bewohner aus ihren Häusern befreit werden - in Groß Sankt Florian war die Lage ziemlich schlimm: Da haben die Bewohner auch mit Booten, die aus Deutschlandsberg und Leibnitz angefordert werden mussten, aus ihren Häusern befreit werden müssen“, so Ferlitsch.

Feuerwehren des Bereiches Deutschlandsberg

Er betont: „Nicht nur Zufahrtsstraßen - dort war großflächig alles überschwemmt, sodass die Zufahrt nicht mal mehr mit den größten Traktoren möglich war.“

Anschließend wurden die Keller ausgepumpt und so weit es ging von Schlamm befreit. Allein im Bezirk Deutschlandsberg waren 59 Feuerwehren mit 398 Mann und 107 Fahrzeugen im Einsatz: „Es wird heute ganz sicher bei den Hotspots im Raum Groß Sankt Florian, Frauental weitergearbeitet; es wurden gestern in der Nacht noch gefüllte Sandsäcke angeliefert. Die Sicherungen mit den Sandsäcken wurden aufgenommen. Da der Boden kein Wasser mehr aufnehmen kann, ist möglicherweise wieder mit Überflutungen zu rechnen.“ Am Mittwoch sind auch teils starke Regenfälle vor allem im Raum Weststeiermark, Oststeiermark angesagt.

Feuerwehrmann verletzt

Ein Feuerwehrmann ist bei den Unwettereinsätzen in Deutschlandsberg verletzt worden. Getroffen hat es auch die Bezirke Leibnitz und Voitsberg: Im Raum Gleinstätten standen Keller unter Wasser, ein Blitzschlag löste einen Brand im Dachgeschoß eines Wirtschaftsgebäudes in Leibnitz aus.

In Maria Lankowitz drang Wasser in ein Seniorenheim ein, ein Hang musste gesichert werden, in Köflach pumpte die Feuerwehr dutzende Keller aus, in Modriach traten Bäche über die Ufer. Überflutungen durch Starkregen gab es auch in den Bezirken Weiz und Hartberg-Fürstenfeld.

