Achtjähriger von Pkw angefahren

Nach dem Aussteigen aus einem Schulbus ist ein Bub am Mittwoch in Mitterberg im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld von einem Auto erfasst worden. Der Achtjährige erlitt schwere Verletzungen.

Gegen 13.00 Uhr war der Bub aus dem Bus an der Haltestelle Mitterberg ausgestiegen. Unmittelbar danach setzte er zum Überqueren der Straße an. Auf dieser war im selben Moment auch ein 67-Jähriger mit seinem Pkw in Richtung Altenberg unterwegs.

Bub schwer verletzt

Als er auf der Gemeindestraße neben dem angehaltenen Schülerbus vorbeifuhr, kam es zur Kollision: Der Schüler prallte gegen den Wagen und wurde in den Sraßengraben geschleudert. Mit schweren Verletzungen wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz gebracht.