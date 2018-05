Nichtrauchertag: Fokus auf Jugendliche wichtig

Seit 30 Jahren will die Weltgesundheits-Organisation mit dem Weltnichtrauchertag auf die schädlichen Folgen des Rauchens aufmerksam machen - so auch am Donnerstag. Dabei greifen in Österreich auffällig viele Jugendliche zur Zigarette.

Statistisch gesehen werden in Österreich 500 Zigaretten pro Sekunde angezündet. Jeder vierte raucht, „wobei man auch dazusagen muss, dass der Raucheinstieg in unserem Land sehr früh beginnt - nämlich bereits vor dem 18. Geburtstag bei mehr als der Hälfte der täglichen Raucher und Raucherinnen“, betont Nina Bernhard von der Krebshilfe Steiermark.

Pixabay

Obwohl der Zigarettenkonsum bei Jugendlichen laut Experten abnimmt, sind österreichische Jugendliche beim Rauchen nach wie vor Europameister: Laut einem OECD-Bericht greifen 15 Prozent der 15-Jährigen täglich zur Zigarette.

Harter Kampf gegen Nikotinsucht

Auch Peter Diplinger hat mit 14 Jahren begonnen und war 35 Jahre lang Gefangener der Nikotinsucht. Seit zweieinhalb Jahren ist er Nichtraucher - der Kampf gegen die Sucht war nicht einfach: „Beim Aufhören habe insgesamt sieben erfolglose Versuche gehabt. Beim achten Versuch habe ich dann Nikotinersatzprodukte verwendet - und mit diesen hat es dann schlussendlich funktioniert“, erinnert er sich zurück.

Der 51-Jährige war auch für den ersten österreischischen Smoke Free Award nominiert, einer Auszeichnung, die von VIVID, der Fachstelle für Suchtprävention ins Leben gerufen wurde - mehr dazu in Premiere für europäischen Smoke Free Award (30.5.2018).

Obwohl ab Mitte 2018 das Alterslimit für den Zigarettenkauf auf 18 angehoben wird, ist das laut Experten zu wenig. Einmal mehr werden am Weltnichtrauchertag strengere Rauchverbote gefordert, um Jugendliche vor dem Einstieg ins Raucherleben zu bewahren.

