Fußgängerin belästigt: Polizei sucht nach Zeugen

Einen Fall von sexueller Belästigung hat eine Frau am Mittwoch im Grazer Bezirk Lend angezeigt. Jetzt sucht die Polizei nach dem Täter - und bittet dafür um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 28-Jährige war gegen 13.30 Uhr Musik hörend zu Fuß in der Peter-Tunner-Gasse im Bereich der Eisenbahnunterführung unterwegs, als sich ein Unbekannter von hinten anschlich und ihr in den Intimbereich fasste. Danach flüchtete er in Richtung Kalvariengürtel.

Zusammenhang mit weiterem Fall vermutet

Den Unbekannten beschrieb die Frau als 20 bis 30 Jahre alt und 180 bis 190 Zentimeter groß - er hatte dunkle Augen und schwarze, glatte nackenlange Haare. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit einem ähnlichen Fall vor zwei Tagen und bittet mögliche Augenzeugen, sich zu melden.