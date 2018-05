Kleinkind mit Essiglösung verätzt

Ein Kleinkind ist am Mittwoch in Birnberg im Bezirk Liezen verletzt worden: Eine Flasche mit Essiglösung platzte in seiner Nähe auf - die ätzende Flüssigkeit traf das Gesicht des einjährigen Buben.

Das Kleinkind war laut Polizei in einem Stall in Haus im Ennstal gewesen, als gegen 17.45 Uhr eine in der Nähe gelagerte Kunststoffflasche barst. Grund dafür könnte Überhitzung gewesen sein. Die ätzende 15-prozentige Essiglösung traf den Einjährigen im Augenbereich.

Mit Rettungshubschrauber ins Spital gebracht

Die Eltern, die mit ihrem Sohn bei den befreundeten Besitzern des Stalls eingeladen waren, alarmierten die Rettungskräfte. Diese brachten das Kleinkind mit dem Rettungshubschrauber auf die Augenklinik des LKH Salzburg. Der Schweregrad der Verletzung war zunächst unklar.