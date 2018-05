Sechsjähriger aus Fenster gestürzt

In Niederwölz im Bezirk Murau ist am Mittwoch ein Sechsjähriger aus einem Fenster gestürzt. Ein Insektenschutzgitter, auf das sich der Bub gelehnt hatte, gab nach - er stürzte vier Meter in die Tiefe.

Der Bub hatte am Nachbarsgrund einen Kindergartenfreund entdeckt; also ging er zum Fenster seines Kinderzimmers, um ihn zu grüßen. Dabei lehnte er sich an das am Fenster angebrachte Insektenschutzgitter. Dieses löste sich jedoch plötzlich und fiel hinunter.

Gleichgewicht verloren

Der Sechsjährige verlor das Gleichgewicht, stürzte aus dem Fenster und fiel rund vier Meter in die Tiefe. Mit dem Rettungshubschrauber brachte man das Kind in das LKH Klagenfurt. Dort wird es intensivmedizinisch betreut - sein Zustand ist stabil.