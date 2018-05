Zotter erhielt steirisches Landeswappen

In seiner Zotter Schokoladen Manufaktur in Riegersburg hat Josef Zotter am Mittwoch das steirische Landeswappen erhalten - als Anerkennung und Wertschätzung seiner unternehmerischen Tätigkeit.

„Gerne erinnere ich mich an die späten 80er Jahre, als die Konditorei Zotter auch am Sonntag in Graz geöffnet war und ich von meinen Kindern immer den Auftrag bekommen habe, nach der Messe im Dom beim Zotter noch Kuchen zu kaufen!“, erinnerte sich ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer zurück, ehe er Zotter im Beisein zahlreicher Ehrengäste das steirische Landeswappen verlieh.

Rudi Federer

Mittlerweile beschäftigt Josef Zotter, der auch für seinen Einsatz für die ökologische Kakao-Produktion bekannt ist, 180 Mitarbeiter, schaffte den Aufstieg von der Konditorei zum weltweit bekannten, innovativen Schokoladen-Produzenten, der sogar eine Zweigstelle in Shanghai sein Eigen nennt.

„Wird nicht immer positiv angeschaut“

Die Unterstützung der Behörde sei die Basis der Expansion, denn „als Unternehmer wird man nicht immer sehr positiv angeschaut, weil man in der Mitte, zwischen Gesetz und Kunde steht. Da braucht es auch Behörden, die Ideen unterstützen und in der Bauphase Änderungen flexibel beurteilen, um im nächsten Schritt die rechtliche Basis herzustellen."

