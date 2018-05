Kurzurlaube werden immer beliebter

Viele Menschen nützen die langen Wochenenden für Kurzurlaube. Die steirischen Reisebüros verzeichnen ein Plus von zehn Prozent und die heimischen Tourismusbetriebe können gar auf 15 Prozent mehr Umsatz verweisen.

Für viele Gäste des Flughafens Graz ging es am Donnerstag hinein ins lange Wochenende - und in den Kurzurlaub. Neben Palma de Mallorca liegt dabei auch Barcelona im Trend. Klassisch fahren jetzt natürlich auch Tausende an die Strände nach Italien oder Kroatien. Bei den Städteflügen hat Hamburg die Nase vorn.

Die vielen langen Wochenenden sind ein Segen für die steirischen Reisebüros: „Es ist eine große Nachfrage da. Heuer waren die Abreisen im Mai um zehn Prozent höher als im letzten Jahr, obwohl wir damals schon auf einem hohen Niveau waren“, bestätigt Michael Schlögl, Wirtschaftskammer-Spartenobmann der Reisebüros.

Steiermark als Destination für Kurzurlaube

Für einen Kurzurlaub muss man natürlich nicht immer gleich ins Ausland fahren. Und so suchen viele in der Steiermark Erholung und Entspannung: „Da gibt es kaum mehr eine Nebensaisonen mehr: Die Leute haben eine kurze Anreise, sie müssen nicht im Stau stehen, der Erholungswert ist ein anderer: Sie haben den Anreisetag und den Abreisetag und das ist ein gewaltiger Mehrwert“, erklärt Hotelier Alfred Pierer.

Steiermark Tourismus / ikarus.cc

Die Tourismus-Verantwortlichen wollen den Trend hin zur Steiermark als Kurzurlaubsdestination jedenfalls nutzen, so Erich Neuhold von Steiermark Tourismus: „Immer mehr Menschen machen drei, vier Kurzurlaube hintereinander anstatt dieser klassischen Sommerfrische, die es früher mal gegeben hat - dass man wochenlang wegfährt. Das gibt es in der Form eigentlich nicht mehr.“

Bewusste Terminauswahl

Dabei wollen die Urlauber etwas geboten bekommen. Das merkt man vor allem in Graz, wo man die langen Wochenenden noch als Tourismus-Herausforderung sieht, schildert Dieter Hardt-Stremayr von Graz Tourismus: „Daher programmieren wir Termine auch ganz bewusst: ‚Graz erzählt‘ beispielsweise zu Pfingsten. Und wenn ‚Klanglicht‘ erstrahlt und ertönt, dann suchen wir uns auch da auch die Wochenenden aus.“ Das nächste lange Wochenende gibt es übrigens zu Maria Himmelfahrt im August.

