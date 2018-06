Strafzölle: Verlierer auf beiden Seiten befürchtet

Der steirische Unternehmer Nikolaus Szlavik befindet sich als Geschäftsführer eines steirischen Aluminiumwerks und einer amerikanischen Gießerei mittendrin im „US/EU-Handelskrieg“. Er glaubt, dass es „nur Verlierer geben wird.“

Seit Freitag muss auf europäische Produkte aus Stahl, Eisen und Aluminium beim Export in die USA Zoll bezahlt werden. Bis zuletzt wurde auf höchster Ebene verhandelt, doch die Vereinigten Staaten blieben hart. US-Präsident Trump glaubt so, die eigene Industrie zu stärken - doch das bezweifeln viele, auch in den USA - mehr dazu in Kritik auch in den USA: US-Strafzölle gegen EU in Kraft (01.06.2018, news.ORF.at) und US-Schutzzölle: Steiermark besonders betroffen.

„Protektionismus hat noch nie funktioniert“

Wie sich diese Maßnahme auf heimische Unternehmen auswirken wird, werden erst die nächsten Wochen und Monate genau zeigen. Auch Nikolaus Szlavik - er ist Geschäftsführer der Austria Druckguss in Gleisdorf und einer Gießerei im US-Bundesstaat Michigan, die beide in chinesischem Eigentum sind - wagt keine genaue Prognose. Er spürt aber für das amerikanische Werk einen leichten Aufwind, für den steirischen Betrieb und für den Welthandel hingegen leichten Gegenwind. „Man weiß aus der Historie heraus, dass Protektionismus noch nie funktioniert hat und in diesem Fall wird es nur Verlierer geben“, befürchtet Szlavik.

7,5 Millionen Euro investiert die Austria Druckguss derzeit in die Infrastruktur in Gleisdorf. Akut betroffen ist das steirische Aluminiumwerk laut Szlavik. nicht: „Wir sind sehr stark mit unseren Handelspartnern in Zentraleuropa verhaftet. Die mittelbaren Auswirkungen würden längere Zeit brauchen, und ich gehe nicht davon aus, dass diese Schutzzölle lange aufrecht erhalten bleiben.“

US-Firmen können mit Qualität nicht mithalten

Das Werk in Michigan könnte von den Schutzzöllen profitieren, da man als Teil eines weltweiten Konzerns auf internationales Know-How zurückgreifen kann. Doch die meisten rein amerikanischen Firmen könnten qualitativ mit europäischen Erzeugnissen nicht mithalten und ihre Produktion auch nicht so schnell modernisieren, erklärt Szlavik. Besonders betroffen sei die Fahrzeugindustrie, wo Mehrkosten von etwa 36 Euro pro Auto zu erwarten seien: „Das ist auf den ersten Blick nicht viel. Aber wenn man weiß, dass die Margen sehr angespannt sind, dann ist das ein Thema. Es werden die höheren Kosten, die hier auflaufen, zu verdauen sein. Ich glaube, dass es sehr viele Aluminium-Druckguss-Zukäufe bei den amerikanischen Großkonzernen geben wird, die jetzt noch schlechter schlafen.“

Aufruf zum „patriotischen Einkaufen“

Der steirische Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer (SPÖ) kritisierte unterdessen auch am Freitag die Strafzölle scharf: „Diese sind ein Angriff auf die heimische Industrie und viele Arbeitsplätze insbesondere in der Obersteiermark. Jetzt muss Europa endlich Stärke zeigen. Mit Zöllen auf ein paar Luxusgüter wird man jenseits des Atlantiks niemanden beeindrucken“, stellte Schickhofer klar und appellierte: „Jeder kann jetzt einen Beitrag leisten. Kaufen wir heimische Produkte und stärken wir unsere regionale Wirtschaft. Es ist jetzt an der Zeit, patriotisch einzukaufen.“