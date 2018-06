Wieder deutlich weniger Arbeitslose

Auch die Arbeitsmarktdaten für den Mai fallen für die Steiermark sehr erfreulich aus. Mit minus 16 Prozent fällt der Rückgang bei der Arbeitslosigkeit einmal mehr deutlich stärker aus als im Bundesschnitt.

Der Rückgang bei der Arbeitslosigkeit setzte sich in Österreich auch im Mai fort. 359.561 Personen waren ohne Job oder in Schulung, das ist im Jahresvergleich ein Minus von 8,9 Prozent - mehr dazu in Arbeitslosigkeit im Mai deutlich gesunken. Im Bundesländervergleich gab es den höchsten Rückgang in Tirol, danach folgt auf Platz zwei die Steiermark mit einem Minus von knapp 16 Prozent.

Rückgang in allen Altersgruppen und Bezirken

Der starke Rückgang an Arbeitsuchenden ist in allen Altersgruppen bemerkbar, in allen Branchen und allen Regionen des Landes. Egal ob Frauen oder Männer, überall steht ein Minus vor den Arbeitslosenzahlen. Besonders stark ist der Rückgang mit über 20 Prozent bei den unter 25-Jährigen und bei den Lehrstellensuchenden. Regional betrachtet steht der Bezirk Voitsberg an der Spitze mit einem Minus von 32 Prozent bei den Arbeitslosen, auf Platz zwei folgen ex aequo Gleisdorf und Mürzzuschlag mit knapp 21 Prozent Rückgang.

Um 47 Prozent mehr offene Stellen

Ein deutliches Plus gibt es hingegen bei den offenen Stellen. Über 11.000 Jobs warten auf Bewerber. Das sind um 47 Prozent mehr, als im Mai des Vorjahres. Dazu kommen noch über 700 offene Lehrstellen. Bei einer vom AMS Steiermark veranstalteten speziellen Jobbörse mit der Industrie Ende Mai bekamen 400 Jugendliche die Möglichkeit sich für eine der offenen Lehrstellen in der Industrie zu bewerben. Am 19. Juni gibt es eine zweite derartige Möglichkeit in Leoben.

Land bietet vier neue Lehrberufe an

Eine weitere Chance für junge Menschen am steirischen Arbeitsmarkt wird vom Land aufgetan: Vier neue Lehrberufe sollen laut Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) künftig vom Land gefördert werden - und zwar Finanz- und Rechnungswesen-Assistentin, Großhandels- und Industriekauffrau sowie Mechatroniker. Die Ausbildungskosten betragen hier zwischen knapp 1.600 und 3.400 Euro. Auch Zusatzprüfungen werden unterstützt, um den Umstieg in ein ähnliches Arbeitsgebiet zu ermöglichen und so die Chancen am Arbeitsmarkt für junge Menschen weiter zu verbessern.

