Schwere Unwetter über der Oststeiermark

Kein Tag vergeht momentan in der Steiermark ohne schwere Unwetter. Auch am Freitag Nachmittag waren die Feuerwehren im Dauereinsatz. Besonders betroffen: die oststeirischen Bezirke Hartberg-Fürstenfeld und Weiz.

Heftige Unwetter haben in der Steiermark in den vergangenen Tagen schwere Schäden verursacht - mehr dazu in Wieder Unwettereinsätze in Deutschlandsberg (01.06.2018). Auch am Freitag waren 114 Feuerwehren im Unwettereinsatz. Kurz nach 12 Uhr sind die ersten heftigen Gewitter mit Starkregen und Hagel über das Weizer Bergland gezogen, besonders betroffen waren hier die Gemeinden Strallegg, Birkfeld und Passail.

ORF Steiermark

Überflutete Keller und vermurte Straßen

Straßen wurden überflutet, Bäche verklaust und einige Hänge sind ins Rutschen geratet. Danach hat das Unwetter den Bezirk Hartberg-Fürstenfeld erwischt. Hier war vor allem der Bereich um Pinggau besonders stark betroffen, sagt Feuerwehr-Einsatzleiter Johann Hönigschnabel: „Hier sind im Ortskern von Pinggau bis nach Haideggendorf fast alle Keller unter Wasser und es sind die Straßen vermurt.“

ORF Steiermark

Autobahnauffahrten standen unter Wasser

Bei Hartberg mussten die Autobahnauffahrten auf die A2 wegen Überflutungen gesperrt werden. Überflutete Straßen und Hagel hat es auch in der Landeshauptstadt Graz gegeben. Besonders betroffen war hier der Bezirk Mariatrost. So musste wegen des starken Hagels die Mariatroster Straße kurzfristig gesperrt werden. Auf der Ragnitzstraße in Kainbach ist es wegen des Hagels zu einem Unfall gekommen, bei dem drei Menschen leicht verletzt wurden.