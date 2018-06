Sekundenschlaf: PKW gegen Motorräder

Drei Schwerverletzte haben am Freitag Nachmittag Motorradunfälle in der Steiermark gefordert. In Liezen ist es dabei zu einem Unfall zwischen einem PKW und zwei Motorrädern gekommen.

Ein 65jährige Autolenker war am Freitag auf der B 320 in Liezen unterwegs. Dabei dürfe er, so die Polizei, kurz am Steuer eingenickt sein. Er geriet mit dem Wagen auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen die Leitschienen.

Unfallwagen fuhr in Bikergruppe

Zu dieser Zeit war dort aber gerade eine Gruppe mit sechs Motorrädern unterwegs. Vier Biker konnten dem Unfallauto noch ausweichen, zwei Motorradfahrer aus Tschechien sind aber seitlich bzw. frontal in das Auto gekracht. Die beiden Motorradlenker, 47 und 63 Jahre alt, wurden dabei verletzt und ins LKH Rottenmann gebracht. Der Autolenker blieb unverletzt.

Fahrfehler führte zu schwerem Sturz

Einen Schwerverletzten hat es am Freitag auch bei einem Motorradunfall in Techensdorf im Bezirk Leibnitz gegeben. Ein 23jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld wollte einen LKW überholen und ist dabei vermutlich wegen eines Fahrfehlers auf das Straßenbankett geraten. Dadurch kam er zu Sturz, wobei sich das Motorrad überschlagen hat. Zwei Biker-Kollegen haben sofort Erste Hilfe geleistet. Der 23jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber zum LKH Graz geflogen.