Lebensgefahr nach Sturz von Balkon

Ein 20 Jahre alter Grazer schwebt nach einem Sturz vom Balkon in Lebensgefahr. Er schlug ein Stockwerk tiefer auf. Eine Nachbarin verständigte die Einsatzkräfte. Laut Polizei war der Grazer alkoholisiert.

In Lebensgefahr schwebt ein 20 Jahre alter Grazer nach einem Sturz vom Balkon. Der Mann ist am Samstag, in den frühen Morgenstunden, vom Balkon seiner Wohnung im Grazer Bezirk Geidorf gestürzt. Laut Polizei war der 20 Jährige alkoholisiert.

Er fiel vom zweiten Stock auf den darunterliegenden Balkon. Durch den Aufprall und die Hilferufe des Mannes wurde die Wohnungsbesitzerin auf den Verletzten aufmerksam. Die 48 Jahre alte Frau verständigte die Einsatzkräfte. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der 20 Jährige in das LKH Graz gebracht. Dort wird er derzeit auf der Intensivstation behandelt. Laut den ermittelnden Beamten schwebt der junge Mann in Lebensgefahr.