GAK sichert sich Meistertitel und Aufstieg

Der GAK ist Meister in der Fußball-Landesliga. Nach einem 2:0-Sieg in Wildon haben sich die Grazer bereits eine Runde vor Schluß den Titel geholt und den Aufstieg in die Regionalliga fixiert.

Am Freitag Abend haben sich die Spieler des GAK vorzeitig den Meistertitel in der Landesliga und damit den Aufstieg in die nächst höhere Spielklasse gesichert. Sie werden damit ab der Saison 2018/19 in der Regionalliga Mitte spielen.

GAK (Facebook)

Mit zwei Toren zum Triumph

Mit einem 2:0 Sieg gegen Wildon konnte sich der GAK am Freitag eine runde vor Schluss den Meistertitel sichern. Aktuell 65 Punkte kann der Tabellen-Zweite, Sankt Anna, nicht mehr aufholen. Die Südoststeirer liegen nach 29 Spielen sechs Zähler zurück. Sie mussten sich am Freitag Fürstenfeld mit 1:4 geschlagen geben.

GAK (Facaebook)

Fünfter Aufstieg in Folge

Die Fußball-Sektion des Grazer Athletiksport Klub hatte 2012 zum vierten Mal seit 2007 Konkurs angemeldet. Nach der Neugründung des mittlerweile eingegliederten Nachfolgevereins GSC stiegen die „Rotjacken“ 2013 in der 1. Klasse ein und schafften nun den Durchmarsch bis in die dritthöchste Liga und damit den fünften Aufstieg in Folge. Im letzten Saisonspiel, am Freitag den 8. Juni, empfängt der vorzeitige Meister GAK - Radkersburg.

GAK (Facebook)

