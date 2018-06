Österreich übernimmt EU-Ratsvorsitz auf Planai

Am 30. Juni übernimmt Österreich den EU-Vorsitz. Zelebriert wird dieser Akt in der Steiermark. In Schladming, auf der Planai, ist ein Gipfeltreffen der europäischen Politik geplant. Umrahmt von vielen Veranstaltungen und Attraktionen.

Hoch hinaus will Österreich mit dem EU-Vorsitz in der zweiten Jahreshälfte 2018 und das soll schon vom ersten Tag an spürbar sein. Unter dem Titel „Servus Europa“ wird der Bulgarische Premierminister am 30. Juni im Rahmen eines großen Festes den Vorsitz an seinen Amtskollegen, Bundeskanzler Sebastian Kurz übergeben - und zwar auf der Planai in Schladming.

Über 25.000 Besucher erwartet

Erwartet werden rund 7.000 Besucher, die am Familienpicknick am Berg teilnehmen sowie weitere 20.000 Gäste im Tal, schildert Planai-Chef Georg Bliem. „Es ist sehr viel geplant. Zum einen natürlich tolle Konzerte bei uns im Planai Stadion, genau so mit dazu am Berg - direkt am Planai Gipfel zwischen Burgstallalmbahn und Märchenwiese erfolgt die Übergabe durch Bundeskanzler Kurz.“

Riesiges Familienfest mit vielen Stars

Ein Großaufgebot an heimischen Politikern und Vertretern aus EU-Ländern hat sich angekündigt, ebenso zahlreiche Stars wie die Seer, Opus oder Cesar Sampson. Wieder ein Event auf höchstem Niveau in Schladming, das einiges an Sicherheitsvorkehrungen verlangt, sagt Bliem. „Da ist natürlich auch die Stadtgemeinde Schlamding gefordert. Gemeinsam mit den Sicherheitstäben das zu machen. Aber es gibt auch sehr viel Erfahrung bei uns durch Großveranstaltungen. Denkt man an den Weltcup, an das Nightrace oder Special Olympics, Konzerte und vieles mehr. Ich denke, da kann man auf viele aufbauen und da ist sehr viel Erfahrung dabei und ich gehe davon aus, dass wir das sehr gut im Griff haben.“

Europa in der Steiermark

„Servus Europa“ heißt die Auftaktveranstaltung für die österreichische Ratspräsidentschaft und das soll mit allen Sinnen erlebbar werden, sagt Georg Bliem: „27 Gondeln der Planai Bahnen werden umgefärbelt in den Farben der 27 EU-Mitglieder Nationen. Man wird sehr viel Europa in Schladming und auf der Planai spüren und das macht uns mächtig stolz.“

