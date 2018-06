Drogendealer in Leoben festgenommen

Ein 29 Jahre alter Rumäne soll im Raum Leoben Drogen im Wert von 20.000 Euro verkauft haben. Der Mann wurde festgenommen, 18 Abnehmer angezeigt, heißt es von der Polizei.

Der 29 Jahre alte Rumäne ist in der Justizanstalt Leoben in Haft. Er hat laut Polizei gestanden, Drogen im Raum Leoben verkauft zu haben. Gesamtwert der verkauften, illegalen Ware: 20.000 Euro, so die Polizei.

Monatelange Ermittlungen

Aufgeflogen ist der Dealer im Dezember des Vorjahres. Damals hatten ihn Beamte beim Verkauf von Suchtmitteln auf einem Parkplatz in Leoben in der Obersteiermark beobachtet und anschließend festgenommen. Auch die beiden Abnehmer aus dem Kosovo, 26 und 18 Jahre alt, konnten Ende des Vorjahres festgenommen und angezeigt werden.

Zahlreiche Abnehmer angezeigt

Bei den anschließenden Erhebungen und Hausdurchsuchungen haben die Polizisten rund elf Gramm hochwertiges Marihuana sowie Drogengeld von mehreren Hundert Euro sichergestellt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten die Beamten 18 Abnehmer ausforschen und anzeigen. Insgesamt wurde dem Hauptverdächtigen dadurch der Verkauf von rund zwei Kilogramm Marihuana nachgewiesen, so die Polizei.