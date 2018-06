Der Berg aus Eisen will bezwungen werden

Mit dem legendären Hare Scramble erlebt das Erzbergrodeo am Sonntag seinen sportlichen Höhepunkt. Mehr als 1.700 Fahrer haben am Freitag und Samstag um Bestzeiten gekämpft. Die schnellsten 500 gehen am Sonntag an den Start.

Seit Donnerstag erbebt der mystisch anmutende „Berg aus Eisen“ wieder unter dem beeindruckenden Klang tausender Motoren, denn Motorradfans aus aller Welt belagern noch bis Sonntag den Erzberg in der Steiermark. Am Sonntag kommt es beim 24. Erzbergrodeo im „Hare Scramble“ zum Showdown. Das härteste World Xtreme Enduro Rennen wird ab 14.30 gefahren.

Körperliche und mentale Stärke gefragt

Dabei nehmen es die 500 Besten wieder mit dem Berg aus Eisen auf. Berüchtigte Streckenabschnitte wie Machine, Badewanne, Carl’s Dinner, Downtown, Grüne Hölle und Dynamite werden auch 2018 wieder zur körperlichen und mentalen Herausforderung für die Fahrer. Extreme Steilauffahrten, riesige Geröll-Felder und rutschige Waldpassagen tun das Ihrige, um nicht nur die Besten der Szene in Atemnot zu bringen.

Hunderte Helfer sorgen für reibungslosen Ablauf

Doch nicht nur die Fahrer beeindrucken am Erzberg Jahr für Jahr mit Topleistungen. Denn ohne eine geballte Ladung WoMen-Power wäre das riesige Offroad Spektakel nicht zu ermöglichen. 235 Tourguides, 150 Security-Kräfte, 150 Rettungs- & Exekutivkräfte (Bergrettung, Rettung, Feuerwehr, Polizei), 100 Mitarbeiter für Streckenbau & Streckensicherung, 100 Organisationsmitarbeiter und 120 Streckenposten sorgen dafür, dass am Erzberg alles so „fährt“ wie es soll.

