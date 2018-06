Bei Bauarbeiten zwei Meter abgestürzt

Schwere Verletzungen hat am Samstag ein 36 Jahre alter Steirer erlitten. Der Mann aus dem Bezirk Graz Umgebung war mit Arbeiten an einem Zubau beschäftigt und stürzte dabei zwei Meter in die Tiefe.

Der 36 Jahre alte Mann wollte gemeinsam mit seinem Vater Arbeiten am Zubau des Hauses in Raaba im Bezirk Graz Umgebung verrichten. Dazu stand er auf einem Holzbrett in zweieinhalb Metern Höhe und wollte weitere Bretter an dem Zubau befestigen.

Plötzlich verlor der Mann das Gleichgewicht und stürzte ab. Sein Vater leistete Erste Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte. Der 36-Jährige wurde mit schweren Verletzungen von der Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 12 erstversorgt und im Anschluss in das LKH Graz eingeliefert. Ein Fremdverschulden konnte nicht ermittelt werden.